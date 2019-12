Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France : compensation des émissions de CO2 Cercle Finance • 23/12/2019 à 11:41









(CercleFinance.com) - La compagnie annonce la compensation de 100% des émissions de CO2 des vols domestiques d'Air France à partir du 1er janvier 2020. Concrètement, ce sont les émissions de CO2 de 450 vols et 57 000 clients quotidiens qui seront compensées. Cette compensation prendra la forme d'une contribution à des projets certifiés, en Amérique du Sud (Brésil, Pérou), en Afrique (Kenya) et en Asie (Inde, Cambodge), sélectionnés avec EcoAct, pionnier de la neutralité carbone en France. D'ici à 2030, la compagnie vise une réduction de 50% ses émissions de CO2 au passager/km par rapport à 2005.

