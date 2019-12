Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France : commande 10 A350-900 supplémentaires Cercle Finance • 11/12/2019 à 18:31









(CercleFinance.com) - Le groupe a décidé le remplacement des Airbus A380 d'Air France et a approuvé une commande de 10 Airbus A350-900. La commande à venir portera à 38 le nombre d'appareils A350 attendus, dont trois ont déjà été livrés. En 2023, la flotte long-courrier d'Air France sera composée de 116 avions répartis en quatre familles : Airbus A330 et A350, et de Boeing 777 et 787. Benjamin Smith, Directeur Général du groupe Air France-KLM a déclaré : ' La rationalisation et la modernisation de la flotte d'Air France-KLM est essentielle pour renforcer sa performance économique et opérationnelle. ' Anne Rigail, Directrice Générale d'Air France a déclaré : ' Avec un investissement de plus d'un milliard d'euros par an, la modernisation de notre flotte constitue notre principal levier pour atteindre notre objectif de réduction de 50% nos émissions de CO2 par passager/km d'ici à 2030. '

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +1.62%