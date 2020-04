Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France : chute de 5%, point sur les liquidités Cercle Finance • 15/04/2020 à 17:18









(CercleFinance.com) - Le titre chute de plus de 5% à la Bourse de Paris. Oddo indique suite à une conférence téléphonique avec le groupe que la société anticipe une reprise très progressive avec seulement 30 à 40% du programme de vol réalisé en juillet, 50% en août et septembre et un maximum de 60 à 70% sur les 12 mois suivants grâce à la réouverture des frontières au-delà de l'Europe. Le retour au niveau pré-crise n'est pas anticipé avant plus de 2 ans. Air France-KLM estime que le pic en termes de consommation de cash a été atteint en mars avec c1.5 MdE notamment pénalisé par les effets BFR (paiement des factures du début d'année et remboursement de billets). ' A ce rythme, la liquidité actuelle (6.5 MdE au 12/03) ne permettrait de tenir que jusqu'à la fin du T3 2020. Le groupe recherche donc plusieurs MdE (le chiffre de 10 MdE cité par La Tribune n'a pas été confirmé) mais ne demande pas de nationalisation ' indique Oddo. ' La recapitalisation, qui diluerait les actionnaires actuels, reste donc une option sur la table. Une opportunité pour accélérer la transformation. Elle pourrait avoir un fort effet dilutif pour l'actionnaire actuel mais nous pensons que la présence de Delta et China Eastern au capital peuvent limiter son utilisation ' rajoute Oddo. Suite à ces informations, le bureau d'analyses confirme son opinion neutre sur la valeur et l'objectif de cours de 6.5 E.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -6.28%