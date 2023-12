Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France : brusque pullback sous les 12E information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 11:05









(CercleFinance.com) - Malgré de bons résultats attendus en 2023 et des anticipations optimistes pour 2024 (année olympique), Air France subit un pullback sous les 12E mais pourrait revenir s'appuyer sur un bon support à 11,4E (testé le 28/11).





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -5.99%