Air France :Bank of America n'a franchi aucun seuil en hausse

(CercleFinance.com) - La société Bank of America Corporation a déclaré qu'elle n'avait franchi en hausse aucun seuil, le 7 janvier 2021, et qu'elle détenait à cette date, indirectement, par l'intermédiaire des sociétés de son groupe qu'elle contrôle, 1 191 710 actions Air France-KLM représentant autant de droits de vote, soit 0,28% du capital et 0,20% des droits de vote de cette société.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -0.72%