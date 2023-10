Air France augmente de 60% sa desserte de l'Asie durant la saison hivernale

(AOF) - Après un été « marqué par une forte demande de voyages, notamment sur long-courrier », Air France annonce qu’au cours de la saison hiver 2023-2024, elle desservira 167 destinations dans 79 pays, dont 84 sur long-courrier et 83 sur court et moyen-courrier. La compagnie aérienne prévoit la poursuite de l’augmentation de ses capacités vers l’Asie avec une offre « en croissance de 60% par rapport à l’hiver 2022-2023 ». Elle devrait retrouver un niveau d’activité « proche de celui de l’hiver 2019, à 98% des capacités de 2019 » en sièges-kilomètres offerts sur long-courrier.

Transavia France, filiale low cost du Groupe Air France-KLM, proposera quant à elle de rejoindre cet hiver 84 destinations dans 26 pays. Elle devrait être "la première compagnie low cost au départ des aéroports parisiens".

Portées par la Chine et le Japon, les capacités de la compagnie sur l'Asie " resteront néanmoins inférieures aux niveaux de 2019 ". La compagnie maintiendra cet hiver sa desserte quotidienne de Pékin, Shanghai et Hong Kong, et offrira un deuxième vol vers Tokyo Haneda. Au total, jusqu'à 16 vols par semaine seront proposés cet hiver à destination des deux aéroports tokyoïtes. La desserte de Bangkok (Thaïlande) retrouvera cet hiver un rythme quotidien, et jusqu'à 10 vols par semaine en période de pointe, en janvier et février 2024.

Air France-KLM annonce parallèlement la prolongation pour 10 ans du partenariat commercial initié en 2014 avec la compagnie brésilienne GOL, prévoyant " une exclusivité réciproque sur les flux de trafic entre l'Europe et le Brésil ". Ce renforcement de la coopération commerciale permettra de meilleures opportunité de correspondance, avec " plus de 125 destinations couvertes en Europe et au Brésil, représentant 99% de la demande entre ces deux régions ".