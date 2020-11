Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France : approbation des prêts de 3,4 MdsE pour KLM Cercle Finance • 06/11/2020 à 09:01









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'approbation finale de l'ensemble de prêts de 3,4 milliards par l'État néerlandais. ' L'enveloppe de 3,4 milliards d'euros, composée d'un prêt du gouvernement et de garanties sur des prêts bancaires, est cruciale pour garantir l'avenir de la compagnie aérienne et de son réseau aux Pays-Bas ' indique le groupe. Le gouvernement néerlandais a subordonné son ensemble de prêts à certaines conditions, l'une d'entre elles étant que tous les employés de KLM acceptent d'ajuster certaines conditions d'emploi pendant la durée du prêt (prévue jusqu'en 2025). ' Les accords collectifs définissent les mesures d'austérité qui s'appliqueront jusqu'au début de 2022 (pour les pilotes) et jusqu'à la fin de 2022 (pour le personnel au sol et de cabine) ' indique la direction. KLM et les huit syndicats ont donc satisfait à une exigence essentielle, en garantissant l'approbation finale du prêt de 3,4 milliards par l'État néerlandais.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -1.91%