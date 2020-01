Air France : accord de partage de codes avec Sata Azores

(CercleFinance.com) - Air France annonce ce jour la signature d'un accord de partage de codes avec Sata Azores Airlines.

'Grâce à un accord de partage de codes entre Air France et Sata Azores Airlines, les clients des deux compagnies bénéficient désormais de nouvelles opportunités de voyage pour rejoindre les îles portugaises de l'archipel des Açores au départ de Paris Charles de Gaulle via Lisbonne et Porto (Portugal) : Ponta Delgada, Terceira, Santa Maria, Horta et Pico', explique Air France.

Cet accord représente plus de 70 vols par semaine au départ de Lisbonne et Porto vers les Açores et plus de 60 vols par semaine entre Paris-Charles de Gaulle et Lisbonne et Porto.