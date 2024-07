Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France: a transporté plus de 9 000 accrédités des JO information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 14:27









(CercleFinance.com) - La compagnie a transporté plus de 9 000 accrédités (athlètes, délégations sportives et médias) de plus de 150 nationalités (sur 206 nationalités représentées lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024). Ainsi, 1 accrédité déjà arrivé à Paris par avion sur 3 a voyagé à bord d'Air France.



Air France est partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.



Le pic des arrivées a été atteint le 25 juillet 2024, veille de la cérémonie d'ouverture, avec près de 1 000 accrédités transportés sur une seule journée.



En nombre d'accrédités transportés, les délégations les plus représentées à bord des avions d'Air France sont à ce stade : l'Italie, le Japon, la Suisse et les Etats-Unis.



La compagnie prépare également dès à présent le départ des athlètes à l'issue de la compétition. A la différence des arrivées, qui ont été progressives, les départs devraient se concentrer sur une période de 24 à 48 heures à l'issue de la cérémonie de clôture. Le pic des départs est attendu le 12 août.





