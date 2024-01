Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air-France : -5% vers 12,6E information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - Air-France décroche de -5% vers 12,6E, validant la cassure du petit palier de soutien oblique mais également horizontal des 12,9E du 3 janvier.

Le transporteur devrait aller rechercher du soutien dans la zone des 12,2E (fragile) et le principal support ne se dessine pas avant les 11,4E (testé les 9 octobre et 28 novembre 2023).





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -5.06%