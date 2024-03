Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France : -4,5%, nouveau plancher sous 9,80E information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 16:49









(CercleFinance.com) - Air France dévisse -4,5% sous le seuil psychologique des 10E, pour inscrire un nouveau plancher sous 9,80E: c'est la conséquence -héla prévisible- de l'apparition d'un 'gap' de rupture sous les 11,29E puis le plancher des 11,75E du 1/11/2023.

Le prochain support se dessine vers 8E, support oblique long terme unissant les précédents creux majeurs de novembre 2020 et juillet 2022.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -3.90%