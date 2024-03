Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France: 2 pourvois en annulation à la Cour de justice UE information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 18:22









(CercleFinance.com) - Air France-KLM et Air France confirment avoir formé deux pourvois en annulation devant la Cour de justice de l'Union européenne de deux arrêts rendus en décembre 2023 par le Tribunal de l'Union européenne annulant une décision de la Commission de 2020 et une décision de la Commission de 2021 approuvant plusieurs mesures d'aides d'État accordées par la France pendant la crise du Covid-19.



Air France-KLM rappelle qu'Air France-KLM et Air France ont remboursé la totalité des aides reçues, en conformité avec le cadre juridique applicable.







Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -1.07%