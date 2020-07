Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France : +1% ce vendredi à 4,21E, s'éloigne un peu de 4E Cercle Finance • 03/07/2020 à 18:15









(CercleFinance.com) - Grâce un sursaut de +1,5% durant le 'fixing', le titre Air-France a gagné +1% ce vendredi (à 4,21E) alors que la direction annonce que 1.020 emplois (sur 2.400) seraient supprimés dans la filiale régionale 'Hop!': le titre se redonne un peu de marge de manoeuvre par rapport au récent plancher des 4E. Air-France échappe ainsi au risque d'aller refermer le 'gap' des 3,768E du 25 mai puis de re-tester le plancher des 3,60E du 22 mai.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +1.03%