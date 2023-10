AIG : trois nouvelles nominations au sein de la direction

(AOF) - American International Group (AIG) a nommé David McElroy, Don Bailey et Jon Hancock à des postes clés dans le but de renforcer les performances du groupe en matière de souscription. David McElroy a été nommé président de l'assurance générale. Don Bailey et Jon Hancock ont été nommés respectivement directeur général de l'Amérique du Nord et directeur général de l'assurance internationale. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, David McElroy se concentrera sur le développement de la clientèle, l'établissement de relations avec les partenaires de distribution.

Dans leurs nouvelles fonctions, Don Bailey et Jon Hancock dirigeront respectivement les équipes de souscription, de distribution et commerciales en Amérique du Nord et à l'international.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une belle dynamique de développement pour l'assurance-vie française

La progression de l'assurance-vie se poursuit au fil des mois. Sur les quatre premiers mois de l'année, les cotisations ont atteint 53,7 milliards d'euros, un niveau inégalé depuis plus de dix ans. A 10,5 milliards d'euros, la collecte nette retrouve elle aussi son niveau le plus élevé depuis 2011 sur une période similaire. Au final, à fin avril 2022, les encours des contrats d'assurance vie ont atteint 1.847 milliards d'euros, en croissance de 1,1% sur un an. Ces bonnes performances sont en partie liées au succès croissant du PER (Plan d'Epargne Retraite). Depuis le début de l'année 2022, les PER commercialisés par un assureur ont affiché 592.000 assurés supplémentaires et 9,3 milliards d'euros de versements. Fin avril 2022, 3,2 millions d'assurés détenaient un PER, ce qui représentait un encours de 39 milliards d'euros. Sans tenir compte des transferts, 87 % des nouveaux titulaires d'un PER (à fin décembre 2021) l'avaient souscrit auprès d'un assureur.