AIG : lourdes pertes au deuxième trimestre

(AOF) - Les comptes de l'assureur American International Group ont basculé dans le rouge au deuxième trimestre en raison de l'impact de la pandémie. Il a essuyé une perte nette de 7,9 milliards de dollars, soit -9,15 dollars par action, contre un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars de dollars, soit 1,24 dollar par action, un an plus tôt. Il a enregistré en particulier une perte avant impôts de 6,7 milliards de dollars liée à la cession de Fortitude.

En données ajustées, c'est-à-dire hors éléments exceptionnels, comme les plus ou moins-value, le bénéfice par action est ressorti à 66 cents, à comparer au consensus FactSet de 50 cents.

L'assureur affiche un ratio combiné ajusté en repli de 1,2 point à 94,9 points pour ses activités d'assurance générale. Plus cet indicateur de référence dans le secteur est inférieur à 100 et plus l'activité d'assurance proprement dite est rentable.

Ses comptes intègrent 458 millions de dollars de pertes liées au Covid-19 et 126 millions de dollars liées aux troubles civils.

