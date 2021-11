Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AIG : conclusion d'une transaction avec Blackstone information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 16:24









(CercleFinance.com) - American International Group (AIG) et Blackstone ont annoncé aujourd'hui la conclusion de la transaction annoncée précédemment. Cette transaction porte sur l'acquisition par Blackstone d'une participation de 9,9 % dans le secteur Vie et retraite d'AIG et la gestion par Blackstone d'une première tranche de 50 milliards de dollars du portefeuille d'investissement de Vie et retraite.

Valeurs associées AMERICAN INTL GR NYSE -0.46%