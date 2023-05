AIG cède Validus Re à RenaissanceRe

(AOF) - Acteur mondial en assurance dommages, American International Group (AIG) a annoncé avoir conclu un accord définitif pour vendre Validus Re, y compris AlphaCat et les activités de réassurance de Talbot Treaty, à RenaissanceRe Holdings Ltd pour 2,985 milliards de dollars (soit 2,735 milliards de dollars en espèces et 250 millions de dollars en actions ordinaires de RenaissanceRe). La vente de Validus Re devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles.

Après la clôture, AIG prévoit de faire des investissements importants dans les fonds gérés DaVinci Reinsurance et Fontana Re de RenaissanceRe par le biais du portefeuille d'investissement d'AIG.

AIG conservera Talbot Underwriting et Western World, qui ont été achetés dans le cadre de son acquisition de Validus Holdings Ltd. en 2018 et qui représentent actuellement environ 1,6 milliard de dollars du total des primes brutes émises par AIG.

Le 2 mai 2023, AIG a annoncé avoir conclu un accord pour vendre Crop Risk Services, également achetés dans le cadre de l'acquisition de Validus Holdings Ltd. en 2018, à American Financial Group, Inc. pour 240 millions de dollars. Cette transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2023.

