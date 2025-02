AIG, Barrick Gold, Biogen, Kraft Heinz... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - AIG

L’assureur American International Group a dévoilé des profits plus élevés que prévu au quatrième trimestre. Il a enregistré un bénéfice net de 898 millions de dollars, soit 1,43 dollar par action, contre un bénéfice net de 86 millions de dollars, soit 12 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,30 dollar, à comparer au consensus de 1,23 dollar.

Barrick Gold

Sur l'exercice 2024, Barrick Gold fait état d'une augmentation de 69% du bénéfice net à 2,14 milliards de dollars, soit un bénéfice par action de 1,22 dollar. L'Ebitda a progressé de 30% à 5,19 milliards de dollars pour 2024 - soit le chiffre le plus élevé depuis plus d'une décennie. "Le flux de trésorerie disponible a plus que doublé pour atteindre 1,32 milliard de dollars, sous l'effet de l'augmentation des bénéfices", affirme le producteur canadien d'or et de cuivre.

Biogen

Biogen est attendu à l'équilibre après la présentation de ses résultats. Le groupe affiche un bénéfice par action ajusté de 3,44 dollars contre un consensus de 3,38 dollars, pour un chiffre d'affaires en hausse de 3% à 2,5 milliards de dollars. Biogen s'attend à une baisse de chiffre d'affaires d'environ 5% en 2025 avec un bénéfice par action ajusté de 15,25 à 16,25 dollars. "Notre discipline financière a permis une restructuration de nos dépenses d'exploitation avec une réaffectation des ressources vers de potentiels futurs moteurs de croissance", a déclaré le PDG Chris Viehbacher.

Doordash

Doordash avance de plus de 6% en avant-Bourse. Le géant américain de la livraison de repas à domicile a enregistré un bénéfice de 141 millions de dollars, contre une perte de 154 millions de dollars il y a un an. Ses revenus ressortent en amélioration de 25% à 2,87 milliards de dollars, contre 2,84 milliards de consensus. Les commandes totales ont progressé de 19% à 685 millions, dépassant l'estimation de 673,04 millions.

Kraft Heinz

En 2024, les ventes nettes de Kraft Heinz ont diminué de 3% pour atteindre 25,8 milliards de dollars. Elles sont en baisse de 2,1% en organique. Le résultat d'exploitation a chuté de 63,2 % à 1,7 milliard de dollars. Le résultat net a reculé de 3,5% à 2,746 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté s'est élevé à 3,06 dollars, en hausse de 2,7%. La marge brute a augmenté légèrement de 0,5% à 8,96 milliards de dollars. Pour l'exercice 2025, la société prévoit des ventes nettes organiques stables ou en baisse de 2,5%.

Lyft

Lyft est attendu en baisse de plus de 10% en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé des réservations brutes inférieures aux estimations au premier trimestre. Elles sont comprises entre 4,05 et 4,20 milliards de dollars contre un consensus de 4,26 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de la plateforme de covoiturage au cours du quatrième trimestre a cependant atteint un niveau record, en hausse de 27 % à 1,6 milliard de dollars, un chiffre conforme aux estimations. La marge d'Ebitda du groupe a atteint 2,4% contre 1,6% en 2023.

Super Micro Computer

Spécialiste des serveurs et des solutions de stockages pour les centres de données, Super Micro Computer anticipe au deuxième trimestre, clos fin décembre, un bénéfice net entre 50 et 52 cents par action. Il est attendu entre 58 et 60 cents en données ajustées, soit une croissance de 5% en milieu de fourchette. Dans le même temps, les revenus sont prévus entre 5,6 et 5,7 milliards de dollars, soit une croissance de 54%.