Ahold Delhaize : vers l'acquisition de FreshDirect

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize et Centerbridge Partners annoncent un accord définitif pour acquérir FreshDirect, un groupe d'épicerie en ligne basé à New York. Ahold Delhaize en détiendra la majorité du capital et Centerbridge Partners, une participation minoritaire de 20%. La transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, reste soumise aux conditions usuelles et devrait être finalisée au premier trimestre 2021. Après la finalisation, FreshDirect conservera son nom de marque et continuera d'opérer de façon indépendante.

Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam +1.33%