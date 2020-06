Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize : utilisation de l'émission d'obligation verte Cercle Finance • 30/06/2020 à 14:20









(CercleFinance.com) - Dans un point sur l'utilisation d'une émission d'obligations vertes réalisée il y a un an pour 600 millions d'euros, Ahold Delhaize annonce avoir consacré 432 millions au renforcement de son approvisionnement en produits de la mer, café, thé et cacao durables. Le distributeur alimentaire belgo-néerlandais a aussi investi 161 millions d'euros dans des installations d'énergie renouvelable, des équipements d'efficience énergétique, l'amélioration de la réfrigération et la construction verte.

Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam +1.00%