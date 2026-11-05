Ahold Delhaize signe un accord d'achat d'électricité en Roumanie

Ahold Delhaize annonce avoir signé un nouvel accord virtuel d'achat d'électricité (vPPA) en Europe, soutenant le développement d'un parc éolien et d'un parc solaire en Roumanie. Ces deux projets, développés par Rezolv Energy, devraient entrer en service commercial en 2029.

Le parc éolien terrestre Dunarea East devrait produire 780 gigawattheures (GWh) d'électricité par an et le parc solaire Dama devrait devenir le plus grand projet terrestre d'énergie renouvelable de l'UE, produisant 1 800 GWh d'électricité par an grâce à ses 2 millions de panneaux solaires.

Ensemble, les deux installations devraient produire suffisamment d'électricité pour alimenter 1,6 million de foyers dans la région. Ahold Delhaize s'engage à acheter environ 14% de la production des deux parcs et recevra des garanties d'origine pendant une période de dix ans, à compter de 2029.

Grâce à ce nouvel accord et sur la base des prévisions de consommation de ses enseignes européennes, Ahold Delhaize sera en mesure de couvrir intégralement la consommation d'électricité de ses activités en Europe par une quantité équivalente d'électricité renouvelable d'ici à 2030.

Cet objectif sera ainsi atteint avec cinq ans d'avance sur l'échéance initialement fixée à 2035. Cet accord marque donc l'achèvement du programme actuel de contrats d'achat d'électricité du groupe de distribution belgo-néerlandais en Europe.