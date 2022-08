Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Ahold Delhaize: relèvement des objectifs pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 10/08/2022 à 08:53

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Ahold Delhaize indique relever ses objectifs annuels, s'attendant désormais à une croissance 'moyenne à un chiffre' du BPA sous-jacent et à des flux de trésorerie disponibles d'environ deux milliards d'euros.



Le distributeur alimentaire publie un BPA sous-jacent du deuxième trimestre en hausse de 11% à 0,59 euro (+1,8% à taux de changes constants), avec une marge d'exploitation sous-jacente en retrait de 0,4 point à 4,1%, niveau 'conforme au profil historique de la société'.



A plus de 21,4 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe belgo-néerlandais a augmenté de 15%, dont une croissance de 6,4% à taux de change constants avec des progressions de 7,7% aux Etats-Unis et de 4,2% en Europe.



Ahold Delhaize a décidé un acompte sur dividende 2022 de 0,46 euro, contre 0,43 euro en 2021, mais aussi de suspendre son projet d'introduire en bourse bol.com au second semestre, pour y revenir 'lorsque les conditions des marchés actions seront plus favorables'.