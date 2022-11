Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize: proposera la candidature de JJ Fleeman information fournie par Cercle Finance • 15/11/2022 à 17:23









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce que Kevin Holt, CEO d'Ahold Delhaize USA, prévoit de prendre sa retraite et de quitter le comité de direction à l'expiration de son mandat lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 12 avril 2023.



Ahold Delhaize proposera la candidature de JJ Fleeman en tant que membre du Comité de Direction au poste de CEO de Ahold Delhaize USA lors de l'assemblée générale.



La nomination de JJ Fleeman au sein du comité de direction de Ahold Delhaize est soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale.



Après l'assemblée, Kevin Holt restera au sein d'Ahold Delhaize USA à titre consultatif jusqu'à son départ à la retraite à la fin de 2023, afin d'assurer une transition.





