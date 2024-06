Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ahold Delhaize: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize perd plus de 2% à Amsterdam, sur une dégradation de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours ajusté de 28 à 27 euros, le broker s'interrogeant sur la stratégie du distributeur alimentaire belgo-néerlandais.



'La stratégie d'Ahold Delhaize visant à accélérer la croissance et à réduire les prix aux États-Unis devrait conduire à une période de marge EBIT du groupe inférieure à 4%', prévient-il ainsi dans le résumé de sa note de recherche.





