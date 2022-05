Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize: partenariat bol.com-Cycloon finalisé information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 10:40









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce que bol.com, sa filiale de commerce en ligne au Benelux, et l'expert de la livraison Cycloon ont finalisé leur partenariat stratégique par lequel bol.com devient l'actionnaire majoritaire de Cycloon.



L'autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés a approuvé la transaction. Bol.com et Cycloon peuvent désormais travailler à leur première livraison conjointe, qui devrait avoir lieu au second semestre de cette année.



Selon les termes convenus, bol.com acquerra les actions restantes dans quatre ans, sous réserve de l'approbation de l'autorité de la concurrence compétente. Les parties ont l'intention de continuer à exploiter Cycloon en tant que marque indépendante.





