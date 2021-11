Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize : objectifs fixés à horizon 2025 information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 09:22









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Ahold Delhaize fait part de ses objectifs clés pour les prochaines années, dont une accélération des taux de croissance des ventes sur 2023-2025, ajoutant 10 milliards d'euros à horizon 2025. Toujours d'ici à 2025, le distributeur alimentaire anticipe aussi le maintien d'une marge opérationnelle sous-jacente en tête de son secteur et une croissance annuelle du BPA sous-jacent dans le haut de la plage à un chiffre par rapport à 2022. Le groupe belgo-néerlandais vise aussi pour 2022, des ventes en hausse par rapport à 2021 et une marge opérationnelle supérieure ou égale à 4%. Il prévoit aussi un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros qui démarrera début 2022.

Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam +4.16%