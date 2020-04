Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize : objectif de marge confirmé pour 2020 Cercle Finance • 08/04/2020 à 10:18









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize confirme son objectif de profit pour 2020, avec une marge opérationnelle sous-jacente toujours attendue globalement stable par rapport à 2019, malgré l'incertitude sur les ventes créée par la pandémie de Covid-19. La chaine de supermarchés souligne que cette dernière s'est traduite par une demande accrue significativement : pour le premier trimestre, elle s'attend à publier un chiffre d'affaires bondissant d'environ 15% (+13% à taux de changes constants). En données comparables et hors essence, le distributeur alimentaire belgo-néerlandais estime que ses ventes ont grimpé d'environ 14% aux Etats-Unis et de 10% en Europe, sur les trois premiers mois de l'année.

Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam -1.02%