Ahold Delhaize: objectif de FCF relevé pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 09/08/2023 à 08:50

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Ahold Delhaize indique anticiper désormais un free cash-flow (FCF) entre deux et 2,2 milliards d'euros (et non plus d'environ deux milliards) pour l'ensemble de 2023, tout en maintenant ses autres objectifs annuels.



Le distributeur alimentaire a réalisé un BPA sous-jacent en hausse de 4,7% à 0,62 euro au titre du deuxième trimestre, ainsi qu'une marge opérationnelle sous-jacente stable à 4,1%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 2,9% à près de 22,1 milliards d'euros.



En données comparables et hors essence, ses ventes se sont accrues de 4,6%, dont des progressions de 3,6% aux Etats-Unis et de 6,3% en Europe, Ahold Delhaize mettant en avant le succès de sa politique de fidélisation et la croissance de ses ventes en ligne.



Le groupe belgo-néerlandais fait part en outre d'un acompte sur dividende 2023 s'élevant à 0,49 euro, en augmentation de 7% par rapport à l'année précédente, et en ligne avec sa politique de distribution à ses actionnaires.