Ahold Delhaize: nouvelle facilité de crédit renouvelable

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce la clôture d'une facilité de crédit renouvelable liée au développement durable de 1,5 milliard d'euros, augmentée ainsi par rapport à des engagements précédents qui se montaient à un milliard.



Cette nouvelle facilité réduit les coûts d'emprunt du distributeur alimentaire et prolonge la date d'échéance jusqu'en décembre 2027, date qui pourra encore être repoussée en vertu de deux options d'extension de douze mois.



Cette facilité associe les coûts d'emprunt à la performance annuelle d'Ahold Delhaize sur des indicateurs clés en matière de développement durable qui sont alignés sur la stratégie 'Grounded in Goodness' du groupe belgo-néerlandais.





