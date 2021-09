Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize : nouvelle dirigeante pour bol.com information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 13:43









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize fait part de la nomination, à partir du 1er novembre 2021, de Margaret Versteden - van Duijn pour succéder à Huub Vermeulen qui a décidé de se retirer du groupe de distribution après quatre années comme président de la marque bol.com. Margaret Versteden - van Duijn travaille chez bol.com depuis 2015, où elle a occupé successivement les fonctions de directrice du marketing, de directrice commerciale et est actuellement de responsable des activités de plateforme.

Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam +0.48%