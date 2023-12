Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize: nouvelle directrice du développement durable information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 16:40









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize a annoncé aujourd'hui qu'Alex Holt sera nommé directrice du développement durable (Chief Sustainability Officer) et membre du Comité exécutif d'Ahold Delhaize, à compter du 1er juin 2024 au plus tard.



Alex succédera à Jan Ernst de Groot qui prendra sa retraite le 31 mai 2024.



Alex est actuellement directrice du développement durable et membre du comité exécutif du groupe Woolworths, le plus grand détaillant d'Australie et de Nouvelle-Zélande, poste qu'elle occupe depuis juin 2021.



Après avoir rejoint Woolworths en 2011, Alex a occupé plusieurs postes au sein de l'activité de supermarchés, dirigeant diverses équipes commerciales avant de devenir directrice générale du développement durable, de la santé et de la qualité en avril 2016.





Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam +1.59%