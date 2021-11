Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize : nouveau relèvement des objectifs 2021 information fournie par Cercle Finance • 10/11/2021 à 09:00









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize relève à nouveau ses perspectives pour l'année 2021, prévoyant désormais une croissance du BPA sous-jacent 'dans le bas ou le milieu de la plage de 20-30%' par rapport à 2019, et une marge opérationnelle sous-jacente d'environ 4,4%. Sur le troisième trimestre 2021, le BPA sous-jacent du distributeur alimentaire belgo-néerlandais s'est établi à 0,53 euro, en hausse de 8,1% à taux de changes constants, pour une marge opérationnelle sous-jacente de 4,4%, en retrait de 0,2 point. A plus de 18,5 milliards d'euros, le chiffre d'affaires a augmenté de 4,6% hors effets de changes, avec des croissances de 6,8% aux Etats-Unis (+2,9% en comparable hors essence) et de 1,1% en Europe (-0,2% en comparable hors essence).

Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam +2.19%