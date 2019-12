Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize : nouveau programme de rachat d'actions Cercle Finance • 04/12/2019 à 11:22









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce ce mercredi avoir autorisé le lancement d'un nouveau plan de rachat d'actions pour un montant total d'un milliard d'euros. Le distributeur néerlandais prévoit de le démarrer au début de l'année 2020. Ahold Delhaize précise que ce programme consistera en une annulation de tout ou partie des actions ordinaires acquises.

Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam +0.71%