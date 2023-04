Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize: nouveau brand president pour Super Indo information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 13:07









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce que Boudewijn van Nieuwenhuijzen sera nommé brand president de Super Indo à compter du 1er juin, succédant à Johan Boeijenga, qui a démissionné le 31 mars, mais le conseillera pour assurer une transition en douceur.



Boudewijn van Nieuwenhuijzen a débuté sa carrière chez Ahold Delhaize en 2001, et y a occupé plusieurs postes avant de partir en Indonésie pour travailler chez Super Indo, la marque locale du distributeur alimentaire belgo-néerlandais.





Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam -0.38%