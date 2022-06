Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize: nomination pour la chaine Alpha Beta information fournie par Cercle Finance • 07/06/2022 à 09:42









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize fait part de la nomination, à compter du 20 août, de Nikos Lavidas comme président de marque de sa chaîne de supermarchés grecque Alfa Beta. Il rendra compte à Jesper Lauridsen, COO d'Ahold Delhaize pour l'Europe centrale et du Sud.



Nikos Lavidas dispose déjà d'une longue carrière dans le commerce de détail alimentaire, notamment au sein de la chaîne de supermarchés grecque I&S Sklavenitis où il a travaillé pendant près de neuf ans.



Plus récemment, il a travaillé chez Upfield, une nouvelle unité commerciale régionale d'Unilever. En tant que directeur général, il assumait la responsabilité globale de la Grèce, de Chypre, de l'Albanie et d'autres pays d'Europe du Sud-Est.





