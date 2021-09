Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize : nomination d'une DRH information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 09:50









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce la nomination de Natalia Wallenberg au poste de directrice des ressources humaines et membre du comité exécutif. De nationalité biélorusse, elle apporte avec elle une vaste expérience acquise en Europe et aux Etats-Unis. Avant de rejoindre le distributeur alimentaire belgo-néerlandais, Natalia Wallenberg a travaillé près de neuf ans chez l'agrochimiste Syngenta, le plus récemment en tant que responsable mondiale des ressources humaines pour sa division protection de cultures.

