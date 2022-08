Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize: nomination d'un chief sustainability officer information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 16:17









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce la nomination de Jan Ernst de Groot au poste de chief sustainability officer (CSO), poste nouvellement créé qui s'ajoutera à ses autres responsabilités distinctes en tant que chief legal officer du groupe belgo-néerlandais.



Par cette nouvelle fonction, il sera en charge de superviser tous les aspects de la durabilité environnementale, de l'alimentation saine, de l'impact social, de l'éthique, des droits de l'homme et de la gouvernance.



Le distributeur alimentaire souligne que Jan Ernst de Groot 'dispose d'une expérience de direction de programmes de développement durable transformateurs dans des entreprises et des rôles de supervision dans des ONG et des organisations de la société civile'.





