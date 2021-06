Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize : nomination chez Etos Cercle Finance • 03/06/2021 à 11:35









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize fait part de la nomination de Sebastiaan de Jong comme président de marque de la chaine de drugstores Etos, à partir du 1er juillet, sous la responsabilité de Wouter Kolk, CEO d'Ahold Delhaize Europe & Indonesia. Sebastiaan de Jong a commencé sa carrière au sein du groupe de distribution belgo-néerlandais il y a 23 ans et occupe actuellement le poste de responsable de l'approvisionnement d'Ahold Delhaize Europe & Indonesia.

Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam +1.52%