Ahold Delhaize : nomination au conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize a fait part vendredi soir de la nomination de Frank van Zanten comme membre de son conseil de surveillance à partir du 8 avril prochain, date où elle sera proposée à l'assemblée générale des actionnaires. Directeur général (CEO) de Bunzl, groupe de services et de distribution international spécialisé faisant partie du FTSE100, ce Néerlandais est aussi administrateur non exécutif de Grafton Group, distributeur de matériaux de bâtiment. Le distributeur alimentaire belgo-néerlandais a aussi annoncé le départ en retraite de Jacques de Vaucleroy à la fin de son mandat en cours, soit juste après l'AG du 8 avril, après quatre années chez Ahold Delhaize et onze chez Delhaize Group.

Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam +0.11%