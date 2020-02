Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize : nomination au conseil de surveillance Cercle Finance • 26/02/2020 à 09:35









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce la nomination d'Helen Weir comme nouvelle membre de conseil de surveillance, nomination qui sera soumise à l'approbation de son assemblée générale des actionnaires le 8 avril et prendra effet à cette date. De nationalité britannique, Helen Weir a occupé différents postes de direction financière chez des groupes tels que Marks & Spencer, John Lewis Partnership, Lloyds Banking Group et Kingfisher. Elle occupe actuellement plusieurs positions non exécutives.

Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam -1.72%