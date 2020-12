Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize : ligne de crédit à développement durable Cercle Finance • 11/12/2020 à 15:33









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce avoir finalisé une ligne de crédit d'un milliard d'euros, refinançant une facilité d'un montant équivalent datant de 2015, nouvelle ligne dont les conditions sont soumises à des objectifs de développement durable. Le coût d'emprunt dans le cadre de cette ligne dépendra en effet de l'atteinte d'objectifs tels que la réduction du gaspillage alimentaire, les émissions de carbone et la promotion d'une alimentation plus saine, mesurée en pourcentage des ventes.

