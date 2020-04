Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize : les actionnaires approuvent les résolutions Cercle Finance • 09/04/2020 à 14:47









(CercleFinance.com) - Le géant néerlandais de la distribution Ahold Delhaize a déclaré que ses actionnaires avaient approuvé toutes les résolutions inscrites à l'ordre du jour de leur Assemblée générale. Les actionnaires ont adopté les états financiers 2019 de la société et ont accepté le versement du dividende annuel proposé de 0,76 euro par action pour 2019, qui sera versé le 23 avril, a indiqué le groupe. Les actionnaires ont adopté toutes les autres propositions à l'ordre du jour, y compris la nomination de Natalie Knight en tant que CFO et membre de son conseil d'administration. Parmi les autres points clés inscrits à l'ordre du jour figuraient la nomination d'Helen Weir et de Frank van Zanten en tant que membres du conseil de surveillance, qui ont également été approuvés par les actionnaires. En raison du risque du Covid-19, Ahold Delhaize a demandé aux actionnaires à ne pas assister à cette assemblée générale en personne. Ils ont été invités à voter à distance et à soumettre des questions avant la réunion.

Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam -1.24%