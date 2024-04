Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ahold Delhaize: lancement d'un studio tech à Bucarest information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 14:10









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize fait part du lancement d'un nouveau studio tech à Bucarest : baptisé AD/01, il a pour objectif d'attirer environ 250 talents technologiques de haut niveau dans les années à venir pour renforcer les capacités du groupe dans son écosystème numérique.



Ses équipes travailleront sur un large éventail de sujets, du développement web et applicatif à des projets stratégiques dans les domaines du commerce électronique, de l'infrastructure, des données, de la fidélisation, du Core Retail et au-delà.



Le recrutement pour le studio se consolidera davantage au cours de la période à venir et se concentrera principalement sur le marché roumain, qui possède l'un des plus grands viviers de talents en technologie en Europe, selon le distributeur belgo-néerlandais.





