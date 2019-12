Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize : investissement logistique aux Etats-Unis Cercle Finance • 11/12/2019 à 08:00









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce qu'il va investir 480 millions de dollars sur trois ans dans ses activités logistiques sur la Côte Est des Etats-Unis, dans une stratégie visant à faire de sa logistique américaine 'un modèle de distribution en propre pleinement intégré'. 'Ce nouveau modèle doit permettre aux activités aux Etats-Unis de réduire leurs coûts, améliorer la rapidité de livraison, renforcer les relations avec les vendeurs, améliorer la disponibilité et la fraicheur des produits pour les clients', explique le groupe. Le distributeur alimentaire belgo-néerlandais attend de ce programme plus de 100 millions de dollars d'économies de coûts annuelles après la période de transition. Il n'aura pas d'impact significatif sur ses résultats 2019.

Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam 0.00%