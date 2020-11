Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize : étape franchie pour l'expansion de Food Lion Cercle Finance • 11/11/2020 à 07:27









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce que son enseigne Food Lion, présente dans le Sud-Est des Etats-Unis, a obtenu la fin de la période d'attente légale antitrust pour l'acquisition de 62 magasins BI-LO/Harveys Supermarket auprès de Southeastern Grocers. Le groupe de distribution alimentaire belgo-néerlandais remplit ainsi l'une des conditions à cette transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2021. Les termes financiers ne sont pas précisés et les objectifs financiers restent inchangés. Les 62 magasins, installés en Géorgie ainsi que dans les deux Carolines, ont vocation à être convertis en magasins Food Lion. L'enseigne prévoit d'y embaucher plus de 4650 collaborateurs pour servir les clients.

