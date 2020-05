Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize : en recul avec des propos de broker Cercle Finance • 13/05/2020 à 13:02









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize cède 1,8% à Amsterdam, sur fond d'une recommandation 'vente' émise par UBS sur le titre du distributeur alimentaire, le broker citant 'des pressions structurelles' sur les marges et des 'défis grandissants' pour son modèle. Il estime que le Belgo-Néerlandais fait face à une intensité concurrentielle croissante, venant à la fois d'acteurs régionaux et de distributeurs à bas coûts, et que le titre ne devrait pas renouer rapidement avec son rendement de free cash-flow attractif de 8-9%.

Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam -2.02%