Ahold Delhaize : émission obligataire pour 500 millions

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce le lancement mercredi dernier d'une obligation de 500 millions d'euros avec une maturité de sept ans et portant un coupon annuel de 1,75%, placée auprès d'une large gamme d'investisseurs institutionnels en Europe. Cette émission senior non garantie, qui devrait être notée 'BBB' chez S&P et 'Baa1' chez Moody's, sera utilisée pour le refinancement de la dette et pour les besoins généraux du distributeur alimentaire belgo-néerlandais.

Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam +1.39%