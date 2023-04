Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize: dividende et nominations approuvés en AG information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize a indiqué mercredi soir que son assemblée générale avait approuvé tous les points à l'ordre du jour, y compris un solde de dividende de 0,59 euro par action à verser le 27 avril, ainsi que les nominations proposées à ses instances dirigeantes.



Frans Muller continuera ainsi d'exercer les fonctions de président et CEO (directeur général) du groupe de distribution alimentaire belgo-néerlandais, et Peter Agnefjäll, celles de président du conseil de surveillance.



Les actionnaires ont aussi approuvé la nomination de JJ Fleeman -successeur de Kevin Holt comme CEO d'Ahold Delhaize USA- en tant que nouveau membre du directoire, et de Julia Vander Ploeg en tant que nouvelle membre du conseil de surveillance.





