Ahold Delhaize : dépense 170ME pour lutter contre le Covid-19

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize a déclaré avoir dépensé plus de 170 millions d'euros à ce jour pour lutter contre le Covid-19, en particulier pour assurer la santé et la sécurité de ses employés et clients. Le détaillant néerlandais a déclaré avoir mis en place des mesures de protection supplémentaires, pour un montant total de 44 millions d'euros, qui comprend des boucliers en plexiglas aux caisses et l'organisation des passages dans les magasins pour maintenir la distance entre les clients. Le groupe de supermarchés a également engagé près de 20 millions d'euros en dons caritatifs pour soutenir les banques alimentaires locales, nourrir des personnes dans les zones durement touchées, ainsi que des contributions à la Croix-Rouge.

Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam +0.09%