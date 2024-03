Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ahold Delhaize: départ prochain du CEO Europe & Indonésie information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 15:26









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce que Wouter Kolk, le CEO d'Ahold Delhaize Europe & Indonésie depuis octobre 2018, a décidé de quitter le conseil d'administration d'ici la fin de l'année. Des informations sur la succession seront communiquées en temps voulu.



Wouter Kolk a rejoint le distributeur alimentaire Ahold en 1991, puis a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de CEO de l'enseigne néerlandaise Albert Heijn. Il a récemment été désigné pour rejoindre le conseil de surveillance d'AkzoNobel.





